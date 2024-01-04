У 2021 році президент України назвав Софію Ротару "Національною легендою", хоч на той час вона постійно відвідувала Росію та відкрито дружила з російськими зірками. Де перебуває артистка зараз, у час повномасштабної війни – все зібрав 24 Канал.

До слова Софія Ротару нагадала про себе та публічно звернулась до сина російською

Коротко про позицію Софії Ротару до повномасштабного вторгнення

Українська співачка молдавського походження стала відомою завдяки виконанню хіта "Червона рута" Володимира Івасюка. Також вона знялась у музичному телефільмі композитора та продовжувала з ним співпрацювати.

Артистка взяла участь у кількох музично-документальних стрічках, їздила з виступами та презентувала платівки зі своїми піснями. За це вона отримувала премії та нагороди – як в СРСР, так згодом в Україні, Росії та Молдові.

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Софія Ротару втрапила у перший скандал ще до війни з Росією, коли у 2011 році виступила для чеченського диктатора Рамзана Кадирова в його день народження. Окупація Криму та війна на Донбасі не зупинила артистку перед концертами в Росії.

Співачка брала участь у "Голубих огоньках", на конкурсі "Нова хвиля", "Песня года", не соромилась фотографуватися з путіністом Кіркоровим, через що стикалася з критикою в Україні.

У 2019 році виник скандал через чутки, що Софія Ротару спонсорує АТО. Тоді її концертний директор все це спростував.

Софія Ротару ніколи не спонсорувала АТО. Софія Михайлівна абсолютно миролюбна людина. Вона ніколи б не спонсорувала війну,

– заявляв Сергій Лавров.



Софія Ротару та Філіп Кіркоров / Фото з інстаграму Софії Ротару

Де Софія Ротару зараз

Ще в грудні 2021 року Софія Ротару обіймалась з Кіркоровим на "Пісні року" в Москві, а вже в лютому 2022 опублікувала допис про те, що молиться за українських захисників та мир в Україні. І додала рядки зі свого хіта "Одна калина".

За словами латвійської співачки Лайми Вайкуле, Ротару зустріла російське вторгнення вдома у Києві.

Вона була в Києві, коли бомбили. Вона сказала: "Я не знаю, як я пережила цей момент, як я пережила цю ніч. У мене ліків, нічого не було. Я побігла в бомбосховище". Це я знаю про Софу,

– зізналася Лайма Вайкуле.

Влітку 2022 Софія Ротару показалася в рідних Маршинцях – це село у Чернівецькій області, де вона народилась та виросла. Тоді вона зізналась, що з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує проєкт, що піклується про жінок та дітей військових. Зірка закликала і своїх прихильників про допомогу цій ініціативі.



Софія Ротару в Маршинцях / Фото з інстаграму Софії Ротару

Відтоді Софія Ротару з'являється в мережі дуже рідко. На свята вона публікує вітальні листівки з коротким підписом, а в трагічні дні для України може показати наслідки обстрілів та залишити сумні емоджі.

Залишалось невідомо, де перебуває Софія Ротару: в Росії, за кордоном, у Криму (там розташований елітний готель "Вілла Софія", який хочуть націоналізувати окупанти) чи під Києвом. За словами сестри співачки, Ауріки Ротару, артистка залишилась в особняку в селі П'ятихатки, що під Києвом. Це елітний будинок, що входить до складу району Конча-Заспа.

Софія Ротару з сестрою / Фото з інстаграму Софії Ротару

Водночас російський продюсер Ілля Сагліані заявляв, що Ротару перебуває в Італії, де придбала собі житло разом з сім'єю. Інший продюсер Леонід Дзюник сказав, що Ротару живе в Америці, але залишається громадянкою України.

Сама Софія Ротару на публіці не з'являється та мовчить про своє перебування. Востаннє її бачили в Києві 23 жовтня 2022 року, коли вона приходила на могилу до чоловіка, який похований на Байковому кладовищі. Інсайдери вважають, що зірка дуже турбується про своє здоров'я. На початку 2022 року вона підхопила коронавірус та складно переживала наслідки.



Софія Ротару на могилі чоловіка / Фото з інстаграму Софії Ротару

Колишній директор співачки каже, що зараз для неї не час для концертів та виступів. І в Росію зірка більше не поїде.

Вона каже, що зараз невідповідний час, щоб працювати – розважати публіку. Вона забороняє про це навіть питати! Хоча на неї справді дуже багато запитів, мені телефон обірвали, намагаючись домовитися щодо її концертів,

– каже Сергій Лавров.



Софія Ротару / Фото з інстаграму Софії Ротару