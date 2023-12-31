Софія Ротару виходить на зв'язок тільки з нагоди важливих свят чи подій. Цього разу вона привітала свого сина та невістку з річницею весілля.
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Ротару звернулась до сина
Син відомої співачки Руслан Євдокименко та його дружина Світлани днями відсвяткували річницю шлюбу. Минуло 30 років з їхнього весілля.
З цієї нагоди Софія Ротару опублікувала архівне фото подружжя та привітала їх зі святом, щоправда, зробила це російською.
Син Софії Ротару з дружиною / Фото з інстаграм-сторіз
Де перебуває Софія Ротару
Невідомо, де зараз перебуває артистка, яка лише зрідка виходить на зв'язок і не розповідає про своє життя. Але її сестра Ауріка розсекретила, що зараз народна артистка живе в Україні.
Софія Ротару, мовляв, залишається у своєму будинку в елітному селищі П'ятихатки під Києвом. Саме туди співачка переїхала на постійне місце проживання після окупації Криму.