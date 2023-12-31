Софія Ротару виходить на зв'язок тільки з нагоди важливих свят чи подій. Цього разу вона привітала свого сина та невістку з річницею весілля.

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Ротару звернулась до сина

Син відомої співачки Руслан Євдокименко та його дружина Світлани днями відсвяткували річницю шлюбу. Минуло 30 років з їхнього весілля.

З цієї нагоди Софія Ротару опублікувала архівне фото подружжя та привітала їх зі святом, щоправда, зробила це російською.



Син Софії Ротару з дружиною / Фото з інстаграм-сторіз

Цікаво, що тим часом онук Софії Ротару у дні масованих російських обстрілів опублікував цинічний пост, де показав відео з вечірки в Лондоні. Анатолій Євдокименко свого часу незаконно виїхав з країни.

Де перебуває Софія Ротару

Невідомо, де зараз перебуває артистка, яка лише зрідка виходить на зв'язок і не розповідає про своє життя. Але її сестра Ауріка розсекретила, що зараз народна артистка живе в Україні.

Софія Ротару, мовляв, залишається у своєму будинку в елітному селищі П'ятихатки під Києвом. Саме туди співачка переїхала на постійне місце проживання після окупації Криму.