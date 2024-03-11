Замилував Гослінга та Біллі Айліш: собака з "Анатомії падіння" став зіркою тіктока після Оскара

11 березня 2024, 15:54
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Джерело:

EW

Собака з фільму "Анатомія падіння", що був номінований на Оскар-2024, став зіркою премії та соцмереж. Він сидів у кріслі та навіть аплодував задніми лапами.

Собака Мессі отримав своє власне місце на церемонії вручення Оскара. Бордер-колі показав себе як чемний та хороший собака, чим замилував усіх присутніх.

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Мессі зачарував публіку Оскара і захопив тікток

Мессі став талісманом для усього акторського складу фільму "Анатомія падіння". Його обіймали та пестили й інші зірки за лаштунками церемонії.

Біллі Айліш спілкувалась з Мессі майже 10 хвилин. Потім Бредлі Купер зіткнувся з ним у коридорі,
– розповіла кінологиня Лаура Мартін.

Окрім того, Мессі не відсиджувався, а аплодував разом з усіма і робив це задніми лапами.

Відео з собакою поширилися тіктоком, тому ним захоплюються і користувачі інтернету.

@consequence Messi, from Anatomy of a Fall, is at the Academy Awards. #messi #anatomyofafall #oscars #oscars2024 ♬ original sound - consequence

Раян Гослінг особливо милувався 7-річним собакою. 

@etalkctv Please enjoy Ryan Gosling falling in love with Messi the dog from ‘Anatomy of a Fall’ at the Oscar Nominees Luncheon. ️ #RyanGosling #Dog #MessiTheDog #AnatomyOfAFall #Barbie #Oscars #OscarNomineesLuncheon #Cute ♬ original sound - ‹?
@indiewire

Messi is sat for the 2024 #Oscars.

♬ original sound - IndieWire
@enews #MessiTheDog exacts his revenge on fellow #AwardSeason competitor #MattDamon. #Oscars ♬ original sound - E! News

Що відомо про стрічку

  • 7-річний собака Мессі зіграв роль другого плану у французькому фільмі "Анатомія падіння". Стрічка отримала Оскар у категорії "Найкращий оригінальний сценарій", хоч претендувала і на декілька інших нагород.
  • "Анатомія падіння" – це кримінальний драматичний трилер, що є роботою французької режисерки Жюстін Тріє. Фільм презентували на Каннському фестивалі, тоді він отримав Золоту пальмову гілку та нагороду за гру собаки.
  • Кінокартина розповідає про письменницю Сандру, яку звинуватили у вбивстві її чоловіка. Свідок трагедії – її незрячий син, який часто помічав сварки батьків. У залі суду роздумують над головним запитанням: штовхнули чоловіка з вікна, чи він сам вирішив стрибнути.
Автор: Марія Касій