Собака Месси получил свое собственное место на церемонии вручения Оскара. Бордер-колли показал себя как вежливая и хорошая собака, чем замиловал всех присутствующих.
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Месси очаровал публику Оскара и захватил тикток
Месси стал талисманом для всего актерского состава фильма "Анатомия падения". Его обнимали и ласкали и другие звезды за кулисами церемонии.
Билли Айлиш общалась с Месси почти 10 минут. Затем Брэдли Купер столкнулся с ним в коридоре,
– рассказала кинолог Лаура Мартин.
Кроме того, Месси не отсиживался, а аплодировал вместе со всеми и делал это задними лапами.
Видео с собакой распространились тиктоком, поэтому им восхищаются и пользователи интернета.
Райан Гослинг особенно любовался 7-летней собакой.
Что известно о ленте
- 7-летняя собака Месси сыграла роль второго плана во французском фильме "Анатомия падения". Лента получила Оскар в категории "Лучший оригинальный сценарий", хотя претендовала и на несколько других наград.
- "Анатомия падения" – это криминальный драматический триллер, что является работой французского режиссера Жюстин Трие. Фильм презентовали на Каннском фестивале, тогда он получил Золотую пальмовую ветвь и награду за игру собаки.
- Кинокартина рассказывает о писательнице Сандре, которую обвинили в убийстве ее мужа. Свидетель трагедии – ее незрячий сын, который часто замечал ссоры родителей. В зале суда размышляют над главным вопросом: толкнули мужчину из окна, или он сам решил прыгнуть.