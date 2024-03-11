Хоча Раян Гослінг і не виборов статуетку в номінації "Найкращий актор другого плану", утім, він усе одно став зіркою вечора.

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Виступ Раяна Гослінга на Оскарі-2024

Під час нагородження лауреатів 43-річний актор влаштував ефектне шоу. Раян відтворив культову сцену зі стрічки Барбі, де його герой Кен виконує пісню I'm Just Ken.

Свій номер Гослінг почав із залу, сидячи за спиною своєї партнерки по знімальному майданчику фільму Марго Роббі. Судячи з реакції акторки, вона неочікувала на такий сценарій, тому не стримувала щирий сміх. Та й сам Гослінг настільки ввійшов у роль, що ледь вгамовував власні емоції.

Для виступу стилісти обрали Раяну якравий рожевий костюм із паєтками, сонцезахисні окуляри, у яких він знімався в Барбі, і шкіряні малинові рукавички.

Не обійшлося і без хореографії. Під час номеру Гослінг запалив на сцену церемонії. У якийсь момент шоубалет підняв актора на руки і почав його кружляти. У цей час інша частина танцівників вийшла із масками, які імітували обличчя Марго Роббі.

Дивитися онлайн виступ Раяна Гослінга на Оскарі-2024:

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