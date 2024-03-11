Собака Мессі отримав своє власне місце на церемонії вручення Оскара. Бордер-колі показав себе як чемний та хороший собака, чим замилував усіх присутніх.

Цікаво Марго Роббі не стримала сміху: Гослінг в образі Кена влаштував справжнє шоу на Оскарі-2024

Мессі зачарував публіку Оскара і захопив тікток

Мессі став талісманом для усього акторського складу фільму "Анатомія падіння". Його обіймали та пестили й інші зірки за лаштунками церемонії.

Біллі Айліш спілкувалась з Мессі майже 10 хвилин. Потім Бредлі Купер зіткнувся з ним у коридорі,

– розповіла кінологиня Лаура Мартін.

Окрім того, Мессі не відсиджувався, а аплодував разом з усіма і робив це задніми лапами.

Відео з собакою поширилися тіктоком, тому ним захоплюються і користувачі інтернету.

Раян Гослінг особливо милувався 7-річним собакою.

Що відомо про стрічку