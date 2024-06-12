"Культура агресії й терору": концерт російської балерини Захарової скасували у Словенії
Джерело:МЗС України
Прима-балерина Світлана Захарова планувала виступити з концертом у Словенії. МЗС України доклалось до того, щоб не допустити російську культуру на міжнародний майданчик.
Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб міжнародні партнери припиняли співпрацю з будь-якими культурними представниками Росії. Так вдалося скасувати черговий концерт росіянки у Словенії.
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Російська прима-балерина Світлана Захарова планувала виступити з проєктом "Моданс" у Словенії в рамках Люблянського фестивалю, але концерт скасували.
Це відбулося завдяки тому, що Посольство України в Словенії комплексно попрацювали з представниками словенських державних установ. Скасуванню виступу також посприяла українська громада.
Російська культура – культура агресії, терору, експансії та пропаганди. Дякуємо нашим партнерам за недопущення поширення російського так званого "великого мистецтва" на світових сценах та майданчиках,
– мовиться у заяві МЗС.
Концерт Захарової скасували / Фото з телеграму МЗС України
Світлана Захарова: що про неї відомо
- Прима-балерина має українське коріння. Вона народилася в Луцьку та навчалась у Київському хореографічному училищі. Але згодом взяла участь у конкурсі в Санкт-Петербурзі, а згодом долучилась до Маріїнського театру. З 2003 року працювала у Большому театрі.
- Світлана Захарова не була поза політикою: у 2007 році вона стала депутаткою Державної Думи та членкинею партії "Єдина Росія". У 2014 вона відкрито підтримала російське вторгнення в Україну, підписавши листа на підтримку політики диктатора Путіна щодо збройної агресії в Україні.
- За антиукраїнську діяльність Світлана Захарова з січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО.