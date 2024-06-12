"Культура агресії й терору": концерт російської балерини Захарової скасували у Словенії

Прима-балерина Світлана Захарова планувала виступити з концертом у Словенії. МЗС України доклалось до того, щоб не допустити російську культуру на міжнародний майданчик.

Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб міжнародні партнери припиняли співпрацю з будь-якими культурними представниками Росії. Так вдалося скасувати черговий концерт росіянки у Словенії.

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Російська прима-балерина Світлана Захарова планувала виступити з проєктом "Моданс" у Словенії в рамках Люблянського фестивалю, але концерт скасували.

Це відбулося завдяки тому, що Посольство України в Словенії комплексно попрацювали з представниками словенських державних установ. Скасуванню виступу також посприяла українська громада.

Російська культура – культура агресії, терору, експансії та пропаганди. Дякуємо нашим партнерам за недопущення поширення російського так званого "великого мистецтва" на світових сценах та майданчиках,

– мовиться у заяві МЗС.



Концерт Захарової скасували / Фото з телеграму МЗС України

Світлана Захарова: що про неї відомо