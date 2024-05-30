Боєць 125 бригади та поет Артур Дронь перебуває у лікарняній відпустці. Тим часом його побратими, які обороняли Харківщину, першими зазнавали втрат, зустрічаючи окупантів. Зараз вони вирушили на новий напрямок.

До слова Син Ігоря Пелиха, який захищає Україну на фронті, отримав відзнаку міністра оборони

Для підтримки бригади, а саме 215 батальйону, 28 травня відбувся великий благодійний вечір за участі "Видавництва Старого Лева" та "Театру Лесі".

На заході Артур Дронь читав свої вірші та вперше презентував прозу. Також пролунали музичні номери від колективу театру Лесі. Наприкінці благодійного вечора відбувся аукціон з лотами від військових, видавництва, театру, міста Львова та відомих львів'ян.

Митцям вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень для українських захисників. Кошти підуть на придбання нових старлінків, генераторів, засобу РЕБ та ремонту техніки.

Благодійний захід на підтримку 125 бригади ТрО / Фото Ярослава Табінського

Артур Дронь служить у ЗСУ