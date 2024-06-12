Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы международные партнеры прекращали сотрудничество с любыми культурными представителями России. Так удалось отменить очередной концерт россиянки в Словении.

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Российская прима-балерина Светлана Захарова планировала выступить с проектом "Моданс" в Словении в рамках Люблянского фестиваля, но концерт отменили.

Это произошло благодаря тому, что Посольство Украины в Словении комплексно поработали с представителями словенских государственных учреждений. Отмене выступления также поспособствовала украинская община.

Российская культура – культура агрессии, террора, экспансии и пропаганды. Спасибо нашим партнерам за недопущение распространения российского так называемого "большого искусства" на мировых сценах и площадках,

– говорится в заявлении МИД.



Концерт Захаровой отменили / Фото из телеграмма МИД Украины

Светлана Захарова: что о ней известно