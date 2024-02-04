Наразі триває голосування глядачів у застосунку Дія. Там вони можуть обрати свого фаворита. Результати повідомлять сьогодні, 4 лютого, о 19:05.

Актуально Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024: коли й де дивитися оголошення переможця

Кандидатуру SKYLERR на Нацвідборі не зможуть зняти

Річ у тім, що на цьому етапі конкурсу немає підстав для того, щоб усувати співачку з Національного відбору на Євробачення-2024. Таке рішення не може бути ухвалене відповідно до правил шоу.

Відповідно до правил Національного відбору відсутні підстави зняття кандидата на цьому етапі конкурсу,

– повідомило Суспільне.

Також організатори зазначили, що SKYLERR матиме змогу відмовитися від участі в конкурсі лише, якщо переможе на Нацвідборі-2024. У такому випадку вона зможе не укладати договір з Суспільним і відповідно, не представляти Україну в Швеції. Іншого варіанту у неї немає.

Якщо за результатом голосування SKYLERR стане переможницею Національного відбору, артистка може відмовитися від укладання договору із Суспільним Мовленням на участь у міжнародному пісенному конкурсі,

– зазначається у заяві.

Чому SKYLERR вирішила відмовитися від участі у Нацвідборі

Артистка зазначила, що таке рішення далося їй непросто. Валерія сказала, що довіряє вчасному голосуванню, а воно не склалось через технічні причини. Тому через несправності в застосунку Дія, SKYLERR не вірить в результати голосування.

Прихильники по-різному відреагували на таке рішення співачки. Деякі думають, що вона правильно вчинила, що не забажала продовжувати участь у шоу. А інші розкритикували Валерію, назвавши це неповагою до команди та піар-ходом.