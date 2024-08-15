У Швеції закрили розслідування проти Йоста Кляйна, якого дискваліфікували з Євробачення

Нідерландський артист Йост Кляйн вибув з Євробачення через дискваліфікацію. У справі, яку відкрили через його ймовірне насильство над жінкою, зупинили розслідування.

Прокуратура Швеції припинила розслідування у справі проти Йоста Кляйна. Причиною цьому стала відсутність доказів.

Цікаво "Сенсація року": переможці Євробачення-2024 Nemo вперше виступлять в Україні

Представника Нідерландів на Євробаченні звинуватили у тому, що він проявив агресію до фотографки та пошкодив її камеру. Однак старший прокурор заявив, що немає серйозних доказів того, що Кляйн умисне намагався зашкодити жінці.

Нідерландський мовник укотре заступився за свого представника. Тепер там вказали, що дуже засмучені через ситуацію, що склалась. Вони очікують на подальший діалог з Європейською мовною спілкою.

З самого початку ми говорили, що ця дискваліфікація була непотрібною та непропорційною, і тепер це, схоже, підтвердилося,

– заявив AVROTROS.

Детальніше про скандал