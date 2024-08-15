Прокуратура Швеції припинила розслідування у справі проти Йоста Кляйна. Причиною цьому стала відсутність доказів.
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Представника Нідерландів на Євробаченні звинуватили у тому, що він проявив агресію до фотографки та пошкодив її камеру. Однак старший прокурор заявив, що немає серйозних доказів того, що Кляйн умисне намагався зашкодити жінці.
Нідерландський мовник укотре заступився за свого представника. Тепер там вказали, що дуже засмучені через ситуацію, що склалась. Вони очікують на подальший діалог з Європейською мовною спілкою.
З самого початку ми говорили, що ця дискваліфікація була непотрібною та непропорційною, і тепер це, схоже, підтвердилося,
– заявив AVROTROS.
Детальніше про скандал
- У день фіналу Євробачення з'явилися чутки про інцидент, що стався за лаштунками. Представник Нідерландів не прийшов на концерт для національних журі і начебто вступив у сутичку з оператором.
- Європейська мовна спілка заявила про дискваліфікацію представника Нідерландів. Членкиня знімальної групи подала скаргу в поліцію на Йоста Кляйна.
- Нідерландський мовник Avrotros заявив, що Йоста Кляйна знімали на відео попри домовленості. Він зробив загрозливий рух у бік камери, але операторки начебто не торкався. В Avrotros додали, що вважають дискваліфікацію "непропорційним і тяжким" покаранням.