Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу против Йоста Кляйна. Причиной этому стало отсутствие доказательств.
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Представителя Нидерландов на Евровидении обвинили в том, что он проявил агрессию к фотографу и повредил ее камеру. Однако старший прокурор заявил, что нет серьезных доказательств того, что Кляйн умышленно пытался навредить женщине.
Нидерландский вещатель в очередной раз вступился за своего представителя. Теперь там указали, что очень расстроены из-за сложившейся ситуации,. Они ожидают дальнейшего диалога с Европейским вещательным союзом.
С самого начала мы говорили, что эта дисквалификация была ненужной и непропорциональной, и теперь это, похоже, подтвердилось,
– заявил AVROTROS.
Подробнее о скандале
- В день финала Евровидения появились слухи о инциденте, произошедшем за кулисами. Представитель Нидерландов не пришел на концерт для национальных жюри и якобы вступил в стычку с оператором.
- Европейский вещательный союз заявил о дисквалификации представителя Нидерландов. Член съемочной группы подала жалобу в полицию на Йоста Кляйна.
- Нидерландский вещатель Avrotros заявил, что Йоста Кляйна снимали на видео вопреки договоренности. Он сделал угрожающее движение в сторону камеры, но оператора вроде бы не касался. В Avrotros добавили, что считают дисквалификацию "непропорциональным и тяжелым" наказанием.