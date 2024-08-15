Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу против Йоста Кляйна. Причиной этому стало отсутствие доказательств.

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Представителя Нидерландов на Евровидении обвинили в том, что он проявил агрессию к фотографу и повредил ее камеру. Однако старший прокурор заявил, что нет серьезных доказательств того, что Кляйн умышленно пытался навредить женщине.

Нидерландский вещатель в очередной раз вступился за своего представителя. Теперь там указали, что очень расстроены из-за сложившейся ситуации,. Они ожидают дальнейшего диалога с Европейским вещательным союзом.

С самого начала мы говорили, что эта дисквалификация была ненужной и непропорциональной, и теперь это, похоже, подтвердилось,
– заявил AVROTROS.

Подробнее о скандале

  • В день финала Евровидения появились слухи о инциденте, произошедшем за кулисами. Представитель Нидерландов не пришел на концерт для национальных жюри и якобы вступил в стычку с оператором.
  • Европейский вещательный союз заявил о дисквалификации представителя Нидерландов. Член съемочной группы подала жалобу в полицию на Йоста Кляйна.
  • Нидерландский вещатель Avrotros заявил, что Йоста Кляйна снимали на видео вопреки договоренности. Он сделал угрожающее движение в сторону камеры, но оператора вроде бы не касался. В Avrotros добавили, что считают дисквалификацию "непропорциональным и тяжелым" наказанием.