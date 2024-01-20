Трек, у якому звучить мелодія конкурсної пісні YAKTAK, був опублікований на стримінговій платформі до 1 вересня 2023 року. Так артист наразив себе на небезпеку, адже за правилами Євробачення, пісня або її частина не може бути в мережі до цієї дати.

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YAKTAK про звинувачення у плагіаті

Виконавець у коментарі "Музвар" пояснив, що співачка MANY, у пісні якої й звучить мелодія треку LaLaLa, придбала семпл у лізинг (це спосіб позичання на певний час). Але зараз усі права на твір належать команді артиста.

"Тобто, попри те, що мелодія вже була у публічному доступі в іншому творі, всі, хто використовував її, мають видалити свої треки. І неважливо, що вони звучали до 1 вересня 2023 року. Адже за правилами Євробачення, конкурсна пісня або її елементи не можуть бути опубліковані раніше 1 вересня", – додають у виданні.

Відповідь голови делегації України

Скандал прокоментувала також голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська. Вона пояснила, що команда зверталась за роз'ясненням до Європейської мовної спілки.

Команда учасника YAKTAK надала документи, що підтверджують ексклюзивні права на всі елементи, що були використані для створення пісні. Зокрема біт, що ліг в основу музики цієї композиції, ексклюзивно належить YAKTAK,

– сказала Оксана Скибінська.

ЄМС підтвердила, що YAKTAK може продовжувати брати участь у Національному відборі. Якщо він переможе, то матиме право представити Україну на Євробаченні.

YAKTAK – LaLaLa: дивіться відео онлайн