Гурт NAZVA заснували Павло Гоц зі Львова та Ярослав Яровенко з Горлівки, пише 24 Канал. Вони познайомилися в складі львівського фолькгурту Joryj Kłoc. Вже відтоді вони творили музику разом. Учасники грають на багатьох інструментах: контрабасі, альті, клавішах та флор-томі.

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Перші кроки до популярності

У 2019 році Ярослав та Павло написали перший трек "Дракон", але випустили його лише у 2023. Ще через два роки вийшов перший сингл "Дрімота". У 2021 хлопці часто виступали на музичних фестивалях, локальних подіях. Наприкінці цього року на Spotify їх слухало 123 людей.

Павло Гоц також був директором приватного "Дому культури", де проходили різноманітні мистецькі події, що мали перекреслити радянське минуле та стереотипні виступи в будинках культури. Однак у грудні 2022 року ДК зачинився.

Гурт NAZVA став широко популярний вже під час повномасштабного вторгнення. У червні 2022 вони поклали на музику вірш Володимира Бєглова "тихо-тихо" та випустили лірик-відео з непосидючим песиком.

NAZVA – "тихо-тихо": дивіться відео онлайн

Автори тікток-хіта й трендової музики

У грудні 2022 NAZVA презентували дебютний альбом Nazva. До нього увійшло 9 пісень, серед яких головний хіт тіктоку та лідер чартів "Сіґеле-міґеле". Основу тексту пісні став вірш "Коляд, коляд, колядниця", а в мелодії можна почути інтерпретацію 50 cent Candy Shop.

NAZVA – "Сіґеле-міґеле": дивіться відео онлайн

Щодо назви треку, то це мовою їдиш означає "маленьке козенятко". Дует пояснював, що це на кшталт "кози-дерези" в українських казках. Випустивши трек, Павло Гоц став просувати його у тіктоці. Йому вдалося – пісня стала різдвяним трендом, а за цим стала підкорювати чарти стримінгових платформ.

У жовтні музиканти випустили альбом "ГУРМА", на якому зібрали понад 20 українських митців. Туди також увійшла пісня "На дно", яку гурт записав з Мариною Круть і зняв кліп у домі Франка.

NAZVA – "ГУРМА": слухайте онлайн

NAZVA не обійшовся без нагород у 2023:

MUZVAR AWARDS – "Найкращі нові імена альтернативної музики";

MEGOGO MUSIC AWARDS – "Етнофольк-артист року"; "Колаба року";

NAZVA у Національному відборі

Галицько-донбаський гурт став фіналістом Національного відбору на Євробачення-2024. Вони хочуть представити країну з піснею-мемом SLAVIC ENGLISH. Учасники прокоментували, що це весела та життєствердна пісня, яка показує "самопрезентацію українців для світу зі збереженням ідентичності"

Як кажуть учасники NAZVA, в українців знайдуться меми на будь-яку тему. Зараз це найкращий спосіб відреагувати на подію.

Якщо в українців так класно виходить робити меми, то чому б нам не відправити його на Євробачення від України?

– кажуть артисти.

NAZVA – SLAVIC ENGLISH: дивіться відео онлайн

У мережі тим часом думки розходяться. Багатьом пісня подобається і викликає позитивні емоції. Декому навіть нагадує репертуар Сердючки, яку свого часу дуже полюбили на Євробаченні.

"Ця пісня викликала в мене усмішку. Якщо буде ефектний номер та викладуть на повну потужність свій артистизм, то завоюють слухача харизмою";

"Це угарна пісня, і якщо ці хлопці зроблять справжнє шоу на сцені, то точно запам'ятаються європейцям як Сербія 2022 року. Хай пройдуть на Євробачення!";

"Це насправді дуже круто, бо така тема актуальна для всієї Європи. Лише у Великобританії й ще парі країн розмовляють англійською, практично для всіх інших країн Європи це іноземна мова і це прям буде актуально для більшості єврофанів";

"Сильна нація вміє над собою сміятися";

"Вони запам'ятовуються і на сцені це має бути епічно! Свого часу Вєрка Сердючка також була чимось "ого, о, Боже", але пам'ятають її до сьогодні у всьому світі!".

У когось думки інші:

"Я сподівався на хоча б трохи більш зв'язний текст. Щоб були повноцінні текстові жарти, які могла б зацінити іноземна аудиторія";

"Я думала, що їх пісня буде секретною зброєю цього відбору, але вийшло... Не думаю, що це зрозуміють на сцені Євробачення і чесно, не хочеться такої асоціації з Україною".

Гурт NAZVA виступить у фіналі Національного відбору під номером 3.