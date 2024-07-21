Він навіть розсекретив причину, чому так сталося. Як виявилося, до цього, як розповів В'ячеслав, причетна його колишня дружина.

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Так, у день народження своєї мами, 20 липня, Узелков звернувся до неї та розповів історію про їхні стосунки. За словами боксера, у шлюбі з Мариною Боржемською він не спілкувався зі своєю мамою.

Сьогодні, у моєї мами день народження. Їй сьогодні 75 років. З них, 20 років, коли був одружений, я з нею не спілкувався. Висновки робіть самі,

– зазначив фітнес-тренер.

Водночас він додав, що після розлучення відновив спілкування з матір'ю та попросив пробачення за свій вчинок.

Після розлучення я з квітами опустив очі, бо боявся подивитись на неї, прийшов і попросив вибачення. Сказав, що мене щось затьмарило. І вона мені відповіла: "Славочко, я не ображаюсь, ти ж мій синочок, якого я люблю",

– розповів В'ячеслав.

Він закликав усіх турбуватися про матерів і не замінювати їх іншими родинами.

Мама завжди на вас чекає і завжди буде любити,

– підсумував Узелков.

Нагадаємо, про розлучення боксера та фітнес тренерки стало відомо 28 грудня 2018 року. У Боржемської та Узелкова залишилося двоє дітей, проте відомо, що пара залишилася не в найкращих стосунках після розриву.