По словам подростка, он слышал только угрозы и оскорбительные слова, которые адресовались и его семье, от отца. Роберт заверил, что не избегал своего папы, а сознательно решил не видеться с ним.

К слову Вячеслав Узелков признался, что 20 лет не общался с мамой и рассекретил причину

Как отметил парень, он получил только боль и страдания от общения с родным человеком. Поэтому он хочет, чтобы сеть знала правду об Узелкове.

Он любит делать вид, что мы его избегаем и врем всем. Мы всегда были готовы ему помочь, но вместо благодарности он всегда делал зло. О том, что меня не пускают к нему, это ложь. Я сам не хочу его видеть за всю ту боль, которую он мне принес. Надеюсь, что люди, которые увидят этот пост и поддержали его, опомнятся,

– заявил Роберт.

В то же время звездный сын желает, чтобы его сообщение увидел и Вячеслав. Парень публично обратился к папе и отметил, что его терпеть больше никто не будет. К тому же пост 15-летний подросток написал самостоятельно, а не его мама, как привык всегда говорить боксер.

Уверен, что это он также назовет ложью. Отец, ты сделал все для того, чтобы я от тебя отвернулся. Ну что, теперь знай, что это пишет не мама, как ты скажешь, а я,

– поделился сын Узелкова.



Сын Узелкова о своем отце / Скриншот из инстаграма Роберта

Напомним, в декабре 2018 году супруги Вячеслав и Марина сообщили о разводе. Пара воспитывает двоих детей, однако звезды не поддерживают дружеских отношений.