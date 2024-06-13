"Не я один пацифіст": син зрадниці Повалій вкотре виправдав Росію у війні з Україною

Син української співачки-запроданки Таїсії Повалій, Денис, вкотре висловив свою пацифістську позицію і захистив Росію у війні з Україною. До того ж він зманіпулював смертю військової Шури Рязанцевої, щоб довести правоту своїх думок.

Як відомо, захисниця служила у 78 окремому десантному-штурмовому полку. Вона померла 11 червня від серцевої недостатності, втім Денис спотворив факти й назвав іншу причину загибелі військової.

Цікаво Окупанти відібрали майно Джамали та її батьків в Криму

Син Повалій спробував виправдати своє небажання воювати через публікацію відео, на якому медики почали битися з працівниками ТЦК в Одесі. Щоправда, чоловік посилається на російські ЗМІ, хоча інформація стосується безпосередньо України. Це доводить, що Денис перебуває в інформаційному просторі країни агресора, попри те, що вважає себе "українським біженцем в Іспанії".



Денис Повалій назвав себе пацифістом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом Повалій прокоментував смерть військової Шури Рязанцевої. Зрадник зазначив, що вона "пішла на ризик і загинула за власним бажанням". Однак, насправді захисниця померла в житомирській лікарні від серцевої недостатності.



Син Повалій спотворив факти щодо смерті Рязанцевої / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас чоловік здивував своїми висловлюваннями щодо початку війни між Росією та Україною у 2014 році. Він запевнив, що окупанти прийшли на наші землі "не на рівному місці". Ба більше, Денис намагався використати влучні порівняння щодо чоловіків, які готові воювати та тих, хто переховується. Повалій підкреслив, що не варто веганів змушувати їсти м'ясо, таким чином, виправдавши свою втечу в Іспанію.

Чим таким людина завинила державі, що має не лише вмирати за неї, а ще й вбивати? Тільки не потрібно про "прийдуть ґвалтувати ваших жінок",

– поділився син зрадниці.



Денис Повалій приголомшив заявою щодо війни / Скриншот з інстаграм-сторіс

Де зараз Денис Повалій