Как известно, защитница служила в 78 отдельном десантном-штурмовом полку. Она умерла 11 июня от сердечной недостаточности, впрочем, Денис исказил факты и назвал другую причину гибели военной.

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Сын Повалий попытался оправдать свое нежелание воевать через публикацию видео, на котором медики начали драться с работниками ТЦК в Одессе. Правда, мужчина ссылается на российские СМИ, хотя информация касается непосредственно Украины. Это доказывает, что Денис находится в информационном пространстве страны агрессора, несмотря на то, что считает себя "украинским беженцем в Испании".



Денис Повалий назвал себя пацифистом / Скриншот из инстаграм-сторис

Впоследствии Повалий прокомментировал смерть военной Шуры Рязанцевой. Предатель отметил, что она "пошла на риск и погибла по собственному желанию". Однако, на самом деле защитница умерла в житомирской больнице от сердечной недостаточности.



Сын Повалий исказил факты о смерти Рязанцевой / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время мужчина удивил своими высказываниями относительно начала войны между Россией и Украиной в 2014 году. Он заверил, что оккупанты пришли на наши земли "не на ровном месте". Более того, Денис пытался использовать точные сравнения относительно мужчин, которые готовы воевать и тех, кто скрывается. Повалий подчеркнул, что не стоит веганов заставлять есть мясо, таким образом, оправдав свой побег в Испанию.

Чем таким человек провинился государству, что должен не только умирать за него, а еще и убивать? Только не нужно про "придут насиловать ваших женщин",

– поделился сын предательницы.



Денис Повалий ошеломил заявлением о войне / Скриншот из инстаграм-сторис

Где сейчас Денис Повалий