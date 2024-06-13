Как известно, защитница служила в 78 отдельном десантном-штурмовом полку. Она умерла 11 июня от сердечной недостаточности, впрочем, Денис исказил факты и назвал другую причину гибели военной.
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Сын Повалий попытался оправдать свое нежелание воевать через публикацию видео, на котором медики начали драться с работниками ТЦК в Одессе. Правда, мужчина ссылается на российские СМИ, хотя информация касается непосредственно Украины. Это доказывает, что Денис находится в информационном пространстве страны агрессора, несмотря на то, что считает себя "украинским беженцем в Испании".
Денис Повалий назвал себя пацифистом / Скриншот из инстаграм-сторис
Впоследствии Повалий прокомментировал смерть военной Шуры Рязанцевой. Предатель отметил, что она "пошла на риск и погибла по собственному желанию". Однако, на самом деле защитница умерла в житомирской больнице от сердечной недостаточности.
Сын Повалий исказил факты о смерти Рязанцевой / Скриншот из инстаграм-сторис
В то же время мужчина удивил своими высказываниями относительно начала войны между Россией и Украиной в 2014 году. Он заверил, что оккупанты пришли на наши земли "не на ровном месте". Более того, Денис пытался использовать точные сравнения относительно мужчин, которые готовы воевать и тех, кто скрывается. Повалий подчеркнул, что не стоит веганов заставлять есть мясо, таким образом, оправдав свой побег в Испанию.
Чем таким человек провинился государству, что должен не только умирать за него, а еще и убивать? Только не нужно про "придут насиловать ваших женщин",
– поделился сын предательницы.
Денис Повалий ошеломил заявлением о войне / Скриншот из инстаграм-сторис
Где сейчас Денис Повалий
- 24 февраля 2022 года мужчина находился в Москве на записи шоу со звездной мамой.
- Он неоднократно выражал поддержку российским оккупантам и называл желание украинцев защищаться – ошибкой.
- Как оказалось, Денис имеет инвалидность 2 группы, поэтому смог выехать за границу, а именно в Испанию. Там Повалий живет вместе с семьей в доме матери.
- В стране он пытался устроиться на работу преподавателем музыки. В то же время мужчина просил не ассоциировать его гражданскую позицию с матерью.
- Интересно, что в конце 2023 года Денис опубликовал пост, написанный на украинском языке. В нем он попытался оправдать свое решение уехать в Испанию и отсутствие желания воевать на стороне Украины.
- Стоит заметить, что сын Повалий до сих пор называет полномасштабное вторжение – "СВО" и никак не осуждает действия России.