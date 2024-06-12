Про втрату стало відомо вчора, 11 червня. Шура Рязанцева була військовослужбовицею 78 окремого десантно-штурмового полку.

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У пресслужбі полку повідомили причину смерті військової. Шура Рязанцева з позивним "Ялта" пішла з життя у лікарні в Житомирі через серцеву недостатність. Про це мовиться у медичній довідці, які лікарі надали для 78 ОДШП.

Пресслужба також повідомила, що Шура Рязанцева саме переводилась в інший підрозділ. До офіційного рішення їй залишався один день.

Шура Рязанцева – військовослужбовиця та стилістка