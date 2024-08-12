Про інцидент повідомив норвезький суспільний мовник. 27-річного Маріуса Борга Хойбі, який є сином норвезької кронпринцеси та актора, заарештували за звинуваченням у нападі.

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Скандинавські ЗМІ пишуть про те, що Маріус напав на жінку 20 – 30 років, з якою, ймовірно, перебував у стосунках. Це сталося у квартирі в Осло.

Після того, як хлопець покинув дім, жінка звернулась до поліції. Правоохоронці побачили ніж, встромлений у стіну, та завдані збитки. Постраждалу доправили до лікарні. У неї виявили струс мозку.

Маріус Борг Хойбі перебував в одиничній камері попереднього ув'язнення 30 годин, після чого його звільнили з-під варти. Його звинувачують у нападі та завданні тілесних пошкоджень.

Королівський двір не коментує останні новини, посилаючись лише на адвоката Маріуса. Його мати, кронпринцеса Метте-Маріт відклала свою поїздку до Парижа.