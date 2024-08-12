11 серпня, урочисто завершилися Олімпійські ігри-2024 у Парижі. На них планувала завітати королівська родина, зокрема ЇЇ Високість, але захворювання внесло свої корективи.

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Тому, принцеса Уельська стала однією з героїнь відеоролика, де знаменитості висловлювали вдячність спортсменам з Великої Британії, які представляли країну на Олімпіаді-2024. На відео Кейт, вбрана у смугастий лонгслів чорно-білого кольору, постала разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом, який був одягнений у спортивну сорочку. Подружжя звернулося до олімпійців і привітало їх з перемогами у змаганнях.

"Від усіх, хто дивиться вдома, вітаю збірну Великої Британії", – сказала Міддлтон.

Окрім Кейт і Вільяма, на відео можна побачити репера Snoop Dogg та футболіста Девіда Бекхема.

Нагадаємо, Велика Британія посіла сьоме місце у медальному заліку Олімпійських ігор-2024. Загальна кількість нагород країни складає – 65 штук. Водночас Україна завершила змагання на 22-му підсумковому місці. Збірна отримала 12 медалей.