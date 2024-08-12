Об инциденте сообщил норвежский общественный вещатель. 27-летнего Мариуса Борга Хойби, который является сыном норвежской кронпринцессы и актера, арестовали по обвинению в нападении.

К слову Вместе со Snoop Dogg и Бекхэмом: Кейт Миддлтон появилась в видео, посвященном Олимпиаде-2024

Скандинавские СМИ пишут о том, что Мариус напал на женщину 20 – 30 лет, с которой, вероятно, находился в отношениях. Это произошло в квартире в Осло.

После того, как парень покинул дом, женщина обратилась в полицию. Правоохранители увидели нож, воткнутый в стену, и нанесенный ущерб. Пострадавшую доставили в больницу. У нее обнаружили сотрясение мозга.

Мариус Борг Хойби находился в единичной камере предварительного заключения 30 часов, после чего его освободили из-под стражи. Его обвиняют в нападении и нанесении телесных повреждений.

Королевский двор не комментирует последние новости, ссылаясь только на адвоката Мариуса. Его мать, кронпринцесса Метте-Марит отложила свою поездку в Париж.