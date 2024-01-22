За словами телезірки, її син прийняв таке рішення ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хлопець бачить себе у військовій справі.

Варте уваги Даніель Салем показав, як проїхався на танку: захопливе відео з передової

Син Марічки Падалко хоче вступити до ЗСУ

Виявилось, що син ведучої відмовився виїжджати за кордон для своєї безпеки, коли Росія напала на Україну. 16-річний хлопець виявив бажання залишитися в рідній країні. Відомо, що батько Михайла та чоловік Падалко, Єгор Соболєв ще з початку великого наступу пішов на війну, аби захищати Україну.

Звичайно, у нас не стоїть питання його кудись вивозити. Переймаємось, щоб його переконати, що воювати в 18 років – це ще рано,

– написала вона.

На думку Марічки, сину рано вступати до українського війська, коли йому виповниться 18 років. Тому вона радила Михайлу серйозно обдумати своє рішення та відтермінувати його. Урешті-решт хлопець погодився зачекати зі вступом до ЗСУ до 21 року.

Десь півроку тому було безумовно, що в 18. Потім я дізналася, але ще хочу це перевірити, чи дійсно так, що до 21 року потрібен дозвіл від батьків. Тому в переговорах мені вдалося перенести це до 21,

– зазначила Падалко.

Розмова за участі Марічки Падалко: дивіться відео онлайн

Хто з дітей зірок воює на фронті