За словами телезірки, її син прийняв таке рішення ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хлопець бачить себе у військовій справі.
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Син Марічки Падалко хоче вступити до ЗСУ
Виявилось, що син ведучої відмовився виїжджати за кордон для своєї безпеки, коли Росія напала на Україну. 16-річний хлопець виявив бажання залишитися в рідній країні. Відомо, що батько Михайла та чоловік Падалко, Єгор Соболєв ще з початку великого наступу пішов на війну, аби захищати Україну.
Звичайно, у нас не стоїть питання його кудись вивозити. Переймаємось, щоб його переконати, що воювати в 18 років – це ще рано,
– написала вона.
На думку Марічки, сину рано вступати до українського війська, коли йому виповниться 18 років. Тому вона радила Михайлу серйозно обдумати своє рішення та відтермінувати його. Урешті-решт хлопець погодився зачекати зі вступом до ЗСУ до 21 року.
Десь півроку тому було безумовно, що в 18. Потім я дізналася, але ще хочу це перевірити, чи дійсно так, що до 21 року потрібен дозвіл від батьків. Тому в переговорах мені вдалося перенести це до 21,
– зазначила Падалко.
Розмова за участі Марічки Падалко: дивіться відео онлайн
Хто з дітей зірок воює на фронті
- На війні перебуває 20-річний син Іван – телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув в аварії в Києві. Певний час він проходив службу на Донеччині, а згодом став командиром взводу. Зараз Іван займається керуванням дронами. Хлопець розповідав, що "війна насправді ніфіга не красива і романтична, як це часто показують у соцмережах".
- Захищає Україну від загарбників й син фронтмена рок-гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина, Дмитро. У хлопця не було військового досвіду, адже він навчався на філософа. Однак, взяв до рук зброю, коли почув перші вибухи в Гостомелі. За словами Харчишина, син часто не договорює про те, що з ним відбувається на фронті.