22-річний Іван Пелих захищає Україну в Сумській області. Він доєднався до лав Збройних Сил ще на початку повномасштабного вторгнення.

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В інстаграм-сторіз Іван Пелих похвалився нагородою, яку отримав за свої подвиги у війську. Це відзнака міністра оборони України Рустема Умєрова. Міністр підписав наказ 24 квітня, судячи з документа.

Це все звісно гуд, але можна краще нагородний глок, будь ласка,

– з гумором прокоментував нагороду Іван Пелих.



Іван Пелих отримав відзнаку / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, захисник мав на увазі Glock – напівавтоматичний пістолет. Таку нагородну зброю (а саме Glock 19X) отримав старший сержант бригади "Азов" Богдан "Вог" Цимбал за зразкове виконання військового та службового обов’язку.

Що відомо про Івана Пелиха