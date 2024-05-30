22-летний Иван Пелых защищает Украину в Сумской области. Он присоединился к рядам Вооруженных Сил еще в начале полномасштабного вторжения.

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В инстаграм-сториз Иван Пелых похвастался наградой, которую получил за свои подвиги в армии. Это награда министра обороны Украины Рустема Умерова. Министр подписал приказ 24 апреля, судя по документу.

Это все конечно гуд, но можно лучше наградной глок, пожалуйста,

– с юмором прокомментировал награду Иван Пелых.



Иван Пелых получил награду / Фото из инстаграм-сториз

Заметим, защитник имел в виду Glock – полуавтоматический пистолет. Такое наградное оружие (а именно Glock 19X) получил старший сержант бригады "Азов" Богдан "Вог" Цымбал за образцовое выполнение воинского и служебного долга.

Что известно об Иване Пелыхе