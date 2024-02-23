У своєму інстаграмі хлопець періодично поширює фото з війни. Тепер він знову показав, як працює з військовою технікою.
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Син покійного Ігоря Пелиха поширив фото з війни
На одній з інстаграм-сторіс видно, як Іван прицілюється на військовій техніці. Він зазначив, що стрельнув з потужного озброєння.
"Вальнути з найбільш великокаліберного кулемета в світі – done", – написав він.
Син Пелиха біля військової техніки / Скриншот з інстаграму хлопця
Син Пелиха показав військову техніку / Скриншот з інстаграму хлопця
Син Пелиха прицілюється на техніці / Скриншот з інстаграму хлопця
Відомо, що Іван є сином відомого у 2000-роках ведучого Ігоря Пелиха. Глядачі пам'ятають його за такими програмами, як "Не всі вдома", "Галопом по Європах", "На свою голову". 35-річному Ігорю вдалося побудувати доволі успішну кар'єру на українському телебаченні. Однак, його життя раптово обірвалося у 2009 у страшній ДТП. Тоді сину Івану було всього 7 років.
Коли син Пелиха пішов воювати
- Закінчивши навчання в Університеті мистецтв імені Карпенка-Карого, Іван працював оператором. У нього не було жодного військового досвіду.
- Утім після початку повномасштабного вторгнення, хлопець вступив до лав тероборони Києва. Його взяли з тієї причини, що він мав дрон і вмів ним керувати. Пройшовши навчання з британською морською піхотою, Пелиха відправили на Схід України.
- Іван розповідав, що у війні немає нічого романтичного, як часом здається з постів у соцмережах. Він підкреслив, що звільнення кожного клаптика української землі дається великою ціною.