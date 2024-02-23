У своєму інстаграмі хлопець періодично поширює фото з війни. Тепер він знову показав, як працює з військовою технікою.

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Син покійного Ігоря Пелиха поширив фото з війни

На одній з інстаграм-сторіс видно, як Іван прицілюється на військовій техніці. Він зазначив, що стрельнув з потужного озброєння.

"Вальнути з найбільш великокаліберного кулемета в світі – done", – написав він.



Син Пелиха біля військової техніки / Скриншот з інстаграму хлопця



Син Пелиха показав військову техніку / Скриншот з інстаграму хлопця



Син Пелиха прицілюється на техніці / Скриншот з інстаграму хлопця

Відомо, що Іван є сином відомого у 2000-роках ведучого Ігоря Пелиха. Глядачі пам'ятають його за такими програмами, як "Не всі вдома", "Галопом по Європах", "На свою голову". 35-річному Ігорю вдалося побудувати доволі успішну кар'єру на українському телебаченні. Однак, його життя раптово обірвалося у 2009 у страшній ДТП. Тоді сину Івану було всього 7 років.

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