Швейцарія перемогла на Євробаченні-2024

Швейцарія стала переможцем Євробачення! Цю країну представили Nemo з піснею The Code. Неймовірна пісня та вдалий номер підкорили як членів професійного журі, так і глядачів музичного конкурсу.

Цього суботнього вечора, 11 травня, у шведському Мальме відгримів великий фінал Євробачення-2024. Глядачі побачили виступи 25 учасників та з-поміж усіх них обрали найкращого. Свої бали також поставили національні журі – судді з усіх країн-учасниць, пише Show 24.

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Хто переміг на Євробаченні-2024

Перемогу у музичному конкурсі здобув представник Швейцарії – це Nemo з піснею The Code, які отримали 591 бал у фіналі. Для фанів Євробачення це не новинка, адже тривалий час букмекери пророкували перемогу саме їм.

Виступ переможця Євробачення-2024 у фіналі: дивіться відео онлайн

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