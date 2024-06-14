У Києві прощаються з військовослужбовицею Шурою "Ялтою" Рязанцевою
Джерело:Cуспільне Крим
На початку червня стало відомо про загибель військової Шури "Ялти" Рязанцевої. У п'ятницю, 14 червня, у Києві відбулося прощання із захисницею України.
Захисниця України загинула 11 червня. Причиною смерті стала серцева недостатність.
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О 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі розпочалося відспівування Рязанцевої. На прощання приїхали побратими Шури. Присутні у храмі мали можливість сказати свої останні слова перед труною з тілом, накритою державним прапором.
Прощання з Шурою Рязанцевою / Фото Суспільне Крим
Один з побратимів військової, Віктор, поділився, що бачився з Шурою ще до початку вторгнення. Однак, їхні долі переплелися безпосередньо після 24 лютого 2022 року. Тоді вони познайомилися у 78 окремому десантно-штурмовому полку.
Вона виборола собі шлях туди і я сподіваюсь що вона отримає своє найкраще посмертя,
– з щемом промовив чоловік.
Процес прощання з Шурою Рязанцевою / Фото Суспільне Крим
Водночас друг Шури, Віталій, розповів про те, якими якостями була наділена стилістка. За його словами, Рязанцева була емпатичною та доброю. До того ж жінку називали душею компанії, яка мала чітку громадянську позицію.
Запам'яталось, що ніколи не стояла осторонь щодо людей. Одна асоціація – доброта й світло,
– пригадав Віталій.
Шура Рязанцева загинула у віці 40 років / Фото Суспільне Крим
Одразу після відспівування розпочалася поминальна хода, яка простяглася до Майдану Незалежності.
Чим відома Шура Рязанцева
- Захисниця народилася в Криму. До початку війни жінка працювала стилісткою. Вона мала можливість одягати акторів "Кварталу 95", ведучих "Орла і решки" та "Інтеру".
- Життя Шури змінилося, коли розпочалась Революція Гідності. Рязанцева на власні очі побачила побиття студентів 30 листопада, коли везла костюми. Вона рятувала поранених, а у 2014 році вирушила у Крим. Однак, жінка потрапила у полон до окупантів, де перебувала протягом п'яти днів.
- У перший день повномасштабної війни Шура вступила до тероборони. Її мрією було знищити КПВВ в Армянську, де над нею знущались, та повернутись у місто юності.