Защитница Украины погибла 11 июня. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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В 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе началось отпевание Рязанцевой. На прощание приехали собратья Шуры. Присутствующие в храме имели возможность сказать свои последние слова перед гробом с телом, покрытым государственным флагом.
Прощание с Шурой Рязанцевой / Фото Общественное Крым
Один из побратимов военной, Виктор, поделился, что виделся с Шурой еще до начала вторжения. Однако их судьбы переплелись непосредственно после 24 февраля 2022 года. Тогда они познакомились в отдельном десантно-штурмовом полку.
Она завоевала себе путь туда и я надеюсь что она получит свое лучшее посмертие,
– сказал мужчина.
Процесс прощания с Шурой Рязанцевой / Фото Общественное Крым
В то же время друг Шуры, Виталий, рассказал о том, какими качествами была наделена стилистка. По его словам, Рязанцева была эмпатической и доброй. К тому же женщину называли душой компании, имевшей четкую гражданскую позицию.
Запомнилось, что никогда не стояла в стороне от людей. Одна ассоциация – доброта и свет,
– вспомнил Виталий.
Шура Рязанцева погибла в возрасте 40 лет / Фото Общественное Крым
Чем известна Шура Рязанцева
- Защитница родилась в Крыму. До начала войны женщина работала стилистом. Она имела возможность одевать актеров "Квартала 95", ведущих "Орла и решки" и "Интера".
- Жизнь Шуры изменилась, когда началась Революция Достоинства. Рязанцева воочию увидела избиение студентов 30 ноября, когда везла костюмы. Она спасала раненых, а в 2014 году отправилась в Крым. Однако, женщина попала в плен к оккупантам, где находилась в течение пяти дней.
- В первый день полномасштабной войны Шура вступила в тероборону. Ее мечтой было уничтожить КПВВ в Армянске, где над ней издевались, и вернуться в город юности.