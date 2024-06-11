Трагічну новину повідомила сестра Шури Рязанцевої, Валерія. Військовослужбовиця з позивним "Ялта" служила у підрозділі при ДШВ.

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На превеликий жаль, Шурочки більше немає,

– сповістила Валерія Рязанцева.

Шурі Рязанцевій було 40 років. Її день народження було зовсім нещодавно – 2 червня. Тоді вона повідомила, що нещодавно приєдналася до нового військового підрозділу при ДШВ.

Чим відома Шура Рязанцева, яка загинула на фронті

Шура Рязанцева народилась у Криму. У мирному житті вона працювала художницею з костюмів та стилісткою. Зокрема, одягала акторів "Кварталу 95", ведучих "Орла і решки" та "Інтеру".

Мені дав старт Андрій Кузьма. Він в мене повірив. Він завжди говорив й повторював про те, що Саня, йди стилістом. Ну ви знаєте, як він може. І я тоді почала свій шлях. Це був 2006 рік після Помаранчевої Революції, потроху й дійшла до того, що я стала в 5 найкращих стилістів України й РФ, а також працювала з нашим президентом Володимиром Олександровичем й з усією командою,

– розповідала Шура Рязанцева.

Історія Шури Рязанцевої: дивіться відео онлайн

Життя дівчини змінилося, коли розпочалась Революція Гідності. Вона на власні очі побачила побиття студентів 30 листопада, коли везла костюми. Шура рятувала поранених, а у 2014 році вирушила у Крим. На 5 днів вона потрапила у полон до окупантів.

У перший день повномасштабної війни Шура вступила до тероборони. Її мрією було знищити КПВВ в Армянську, де над нею знущались, та повернутись у місто юності.