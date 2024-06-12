Померла військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева: у підрозділі назвали причину смерті
12 червня 2024, 15:09Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Крим
Військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева померла від серцевої недостатності. У підрозділі, де вона несла службу, уточнили причину смерті.
Про втрату стало відомо вчора, 11 червня. Шура Рязанцева була військовослужбовицею 78 окремого десантно-штурмового полку.
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У пресслужбі полку повідомили причину смерті військової. Шура Рязанцева з позивним "Ялта" пішла з життя у лікарні в Житомирі через серцеву недостатність. Про це мовиться у медичній довідці, які лікарі надали для 78 ОДШП.
Пресслужба також повідомила, що Шура Рязанцева саме переводилась в інший підрозділ. До офіційного рішення їй залишався один день.
Шура Рязанцева – військовослужбовиця та стилістка
- Шура Рязанцева родом з Криму. У мирному житті вона була стилісткою та художницею по костюмах. Як розповідала дівчина, їй дав старт Андрій Кузьменко. Через кілька років роботи вона була однією з найкращих стилісток в Україні і поза її межами. Рязанцева працювала з Зеленським, одягала інших акторів "Кварталу 95", ведучих "Орла і решки" та "Інтеру".
- У 2013-2014 Шура Рязанцева опинилася в епіцентрі Революції Гідності. Вона героїчно рятувала поранених. Також дівчина на 5 днів потрапила у ворожий полон після окупації Криму.
- Коли настала повномасштабна війна, Рязанцева прийняла рішення приєднатися до Сил оборони. Її метою було знищити блокпост в Армянську, де вона зазнала жорстокого поводження, і повернути місто своєї юності.