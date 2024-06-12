О потере стало известно вчера, 11 июня. Шура Рязанцева была военнослужащей 78 отдельного десантно-штурмового полка.

Смотрите также Одевала актеров "Квартала 95": умерла стилистка Шура Рязанцева с позывным "Ялта"

В пресс-службе полка сообщили причину смерти военной. Шура Рязанцева с позывным "Ялта" ушла из жизни в больнице в Житомире из-за сердечной недостаточности. Об этом говорится в медицинской справке, которые врачи предоставили для 78 ОДШП.

Пресс-служба также сообщила, что Шура Рязанцева как раз переводилась в другое подразделение. До официального решения ей оставался один день.

Шура Рязанцева – военнослужащая и стилистка