О потере стало известно вчера, 11 июня. Шура Рязанцева была военнослужащей 78 отдельного десантно-штурмового полка.
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В пресс-службе полка сообщили причину смерти военной. Шура Рязанцева с позывным "Ялта" ушла из жизни в больнице в Житомире из-за сердечной недостаточности. Об этом говорится в медицинской справке, которые врачи предоставили для 78 ОДШП.
Пресс-служба также сообщила, что Шура Рязанцева как раз переводилась в другое подразделение. До официального решения ей оставался один день.
Шура Рязанцева – военнослужащая и стилистка
- Шура Рязанцева родом из Крыма. В мирной жизни она была стилисткой и художницей по костюмам. Как рассказывала девушка, ей дал старт Андрей Кузьменко. Через несколько лет работы она была одной из лучших стилисток в Украине и за ее пределами. Рязанцева работала с Зеленским, одевала других актеров "Квартала 95", ведущих "Орла и решки" и "Интера".
- В 2013-2014 Шура Рязанцева оказалась в эпицентре Революции Достоинства. Она героически спасала раненых. Также девушка на 5 дней попала во вражеский плен после оккупации Крыма.
- Когда наступила полномасштабная война, Рязанцева приняла решение присоединиться к Силам обороны. Ее целью было уничтожить блокпост в Армянске, где она подверглась жестокому обращению, и вернуть город своей юности.