"Холостяк" повертається: головним героєм стане відомий ветеран російсько-української війни

Телеканал СТБ повідомив про довгоочікуване повернення шоу "Холостяк". Вже навіть оголосили, хто стане головним героєм реаліті.

З'ясувалося, що ним буде ветеран російсько-української війни Олександр Терен. Цікаво, що цьогоріч уперше в історії програми ім'я головного героя оголосили одночасно з початком кастингу.

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Що відомо про повернення шоу "Холостяк"

Організатори зазначили, що впродовж двох років шукали гідного кандидата на роль холостяка, який буде справжнім героєм нашого часу. Продюсери проєкту вважають, що сьогодні ідеальний чоловік в очах українок – це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці. На їхню думку, Олександр Терен чудово підходить під ці параметри.

Цієї осені разом із холостяком ми сформуємо національну культуру, дружню до ветеранів та ветеранок. І поринемо у нову історію кохання,

– написали творці проєкту.

Відомо також, що романтичне реаліті-шоу вийде вже цієї осені.

Зазначимо, що раніше Олександр Терен розповідав, що взяв би участь у шоу "Холостяк" для того, щоб створити сприятливий образ ветерана війни серед українців.

Ну, прикиньте, хлопець без ніг, ветеран – холостяк. І за нього "б'ються" 10 чи 15 жінок. Це ж прям класно! Я просто пропагую і намагаюсь сформувати позитивний образ ветерана у суспільстві. Тому такий масштабний проєкт однозначно дуже позитивно повпливав би на цю місію,

– казав військовий.

Тепер його бажання здійсниться.

Глядачі, що цікаво, дуже зраділи, що Олександр стане головним холостяком країни у цьому році.

"Ідеальний герой. Дуже чекаю на цю особливу історію";

"Ого, оце так неочікувана новина. Гідний холостяк та гідна людина! Чекаємо осені";

"Бажаю, щоб цей проєкт приніс йому велике, щире та справжнє кохання. З таким чоловіком жінка буде відчувати себе завжди у безпеці";

"Сподіваюся, що Олександр знайде справжнє кохання! Щасти";

"Ого-го, один з небагатьох холостяків на якого буде приємно дивитись".

Що відомо про Олександра Терена