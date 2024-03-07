Що за х**ня, – Сергій Жадан емоційно відреагував на новини про розрив і зраду Соловій
Джерело:Сергій Жадан
Після гучних слів Христини Соловій про її роман і розрив із Сергієм Жаданом ситуацію прокоментував і сам письменник. І, судячи з його реакції, він не розуміє, чому виник такий резонанс.
За словами Христини Соловій, їхній розрив із Сергієм Жаданом був настільки болісним, що вона й досі приймає антидепресанти.
До слова Він робить мене щасливою, – Соловій про нового коханого, з яким зрадила Жадана
Реакція Сергія Жадана на розрив із Христиною Соловій
У відповідь Жадан вирішив теж не мовчати. У мережі письменник відреагував на один із мемів про їхню історію кохання.
На картинці, яку поширив Сергій, курить чоловік, а поруч розміщено напис: "Жадан: розлучається з дружиною, аби бути з Соловій. Соловій: закохується в іншого".
Однак реакція самого Сергія виявилася досить різкою. У коментарях він сухо додав: "Що це за х*йня?".
Реакція Сергія Жадана на новини про розрив із Христиною Соловій / фото зі сторінки Х письменника
Як починався роман Сергія Жадана і Христини Соловій
- Роман Сергія Жадана й Христини Соловій розпочався 23 лютого 2022 року після того, як співачка сходила на інтерв'ю до письменника.
- Ініціював стосунки сам Жадан. Він запросив Христину випити, так і зав'язалося їхнє спілкування.
- На той момент Сергій був одружений, а Христина зустрічалася з іншим. Однак їхні почуття виявилися сильнішими, тому вони вирішили розлучитися з партнерами.
- Як пояснила співачка, вона не змогла покохати Жадана так само сильно, як він її, закохалася в іншого.
- Зараз артистка перебуває в нових стосунках із чоловіком, який старший за неї на 11 років. Проте розсекречувати його поки що не хоче.
- За словами Соловій, наразі між нею і Жаданом нормальні стосунки. Утім, дівчина не приховує, що розрив був болісним і вона зараз приймає антидепресанти.