Втім, все ще залишаються люди, що продовжують слухати російські треки. Навіть попри такі масовані атаки на Україну, як це відбулося 8 липня, коли росіяни влучили ракетою у дитячу лікарню "Охматдит", що в Києві. На тлі цієї жахливої новини Show 24 зібрав інформацію про те, яку саме музику українці слухають на YouTube, Spotify та Apple Music.

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В YouTube, на щастя, серед популярних треків більшість українські – нова пісня Наді Дорофєєвої "Хартбіт", спільний трек Тіни Кароль та Shumei "Дзвони", композиція Domiy "На порозі" та інші. Поряд з українськими хітами, в трендах присутні й міжнародні виконавці. Зокрема, пісня LISA "ROCKSTAR" має значну популярність. Однак, викликає занепокоєння наявність у плей-листах деяких користувачів російськомовного контенту. Наприклад, дует Валі Карнавал та Андрія Солдатова "Вдох-видох" все ще знаходить свою аудиторію.

Яку музику в YouTube слухають українці / Скриншот з сайту

Щодо Spotify, в ТОП-50 Україна все одно можна знайти російські пісні. Так, наприклад, на 9 місці, є пісня "Гламур", а на 14 – трек російської співачки Монеточки "Селфхарм".

Яку музику в Spotify слухають українці / Скриншот з сайту

В AppleMusic, що цікаво, композиція "Гламур" теж займає 9 позицію. Також у списку ТОП-100 тут можна побачити російську пісню Гио ПиКа та MIRAVI "Мир", і знову ж таки "Селфхарм" Монеточки тощо.

Яку музику в Apple Music слухають українці / Скриншот з сайту

Позитивним є те, що на третій рік повномасштабного вторгнення кількість російських треків у плей-листах українців зменшується. Проте важливо пам'ятати: прослуховування російської музики – це не лише популяризація ворожої культури, але й непряме фінансування агресора. Кожен перегляд чи прослуховування російського контенту може опосередковано підтримувати армію, яка щодня атакує Україну. Вибір музики – це не лише питання смаку, але й громадянської позиції.