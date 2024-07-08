Впрочем, все еще остаются люди, продолжающие слушать российские треки. Даже несмотря на такие массированные атаки на Украину, как это произошло 8 июля, когда россияне попали ракетой в детскую больницу "Охматдет", в Киеве. На фоне этой ужасной новости Show 24 собрал информацию о том, какую именно музыку украинцы слушают на YouTube, Spotify и Apple Music.

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В YouTube, к счастью, среди популярных треков большинство украинские – новая песня Нади Дорофеевой "Хартбит", совместный трек Тины Кароль и Shumei "Дзвони", композиция Domiy "На пороге" и другие. Наряду с украинскими хитами, в трендах присутствуют и международные исполнители. В частности, песня LISA "ROCKSTAR" имеет значительную популярность. Однако, вызывает беспокойство наличие в плей-листах некоторых пользователей русскоязычного контента. Например, дуэт Вали Карнавал и Андрея Солдатова "Вдох-выдох" все еще находит свою аудиторию.

Какую музыку в YouTube слушают украинцы / Скриншот с сайта

Относительно Spotify, в ТОП-50 Украина все равно можно найти российские песни. Так, например, на 9 месте, есть песня "Гламур", а на 14 – трек российской певицы Монеточки "Селфхарм".

Какую музыку в Spotify слушают украинцы / Скриншот с сайта

В AppleMusic, что интересно, композиция "Гламур" тоже занимает 9 позицию. Также в списке ТОП-100 здесь можно увидеть российскую песню Гио ПиКа и MIRAVI "Мир", и опять "Селфхарм" Монеточки и тому подобное.

Какую музыку в Apple Music слушают украинцы / Скриншот с сайта

Положительным является то, что на третий год полномасштабного вторжения количество российских треков в плей-листах украинцев уменьшается. Однако важно помнить: прослушивание российской музыки – это не только популяризация вражеской культуры, но и косвенное финансирование агрессора. Каждый просмотр или прослушивание российского контента может поддерживать армию, которая ежедневно атакует Украину. Выбор музыки – это не только вопрос вкуса, но и гражданской позиции.