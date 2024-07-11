На 73-му році життя: померла легендарна американська акторка Шеллі Дюваль

Померла американська акторка Шеллі Дюваль, відома своєю роллю у культовому фільмі жахів "Сяйво" Стенлі Кубрика. Їй було 72 роки.

Чоловік знаменитості розсекретив причину її смерті. Крім того, він з жалем розповів про свої емоції після втрати.

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Коханий акторки Ден Лорй поділився, що вона померла уві сні у своєму будинку в Техасі. Причиною її смерті стали ускладнення, пов'язані з діабетом.

Мій дорогий, милий, прекрасний супутник життя і друг покинув нас. Занадто багато страждань останнім часом, тепер вона вільна. Відлітай, прекрасна Шеллі,

– зазначив чоловік.

Акторська кар'єра Шеллі Дюваль розпочалася 1970 року з комедії "Брюстер Маклауд" режисера Роберта Олтмена. Проте справжню славу їй принесла роль Венді Торренс у культовому фільмі жахів "Сяйво" Стенлі Кубрика, що вийшов на екрани 1980 року. Зйомки цієї стрічки виявилися надзвичайно виснажливими для акторки. У 2016 році Дюваль зізналася, що напружений графік та постійне перебування в образі травмованого персонажа суттєво вплинули на її психологічний стан.

Раніше також стало відомо, що у 77 років з життя пішла зірка серіалу "Даллас" Пет Колберт. Відомо, що акторка перенесла три інсульти за останні десять років. Знаменитість відійшла у засвіти 23 червня, проте її досі не поховали. Церемонія прощання з Пет Колберт відбудеться 20 липня.