Муж знаменитости рассекретил причину ее смерти. Кроме того, он с сожалением рассказал о своих эмоциях после потери.

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Возлюбленный актрисы Дэн Лорй поделился, что она умерла во сне в своем доме в Техасе. Причиной ее смерти стали осложнения, связанные с диабетом.

Мой дорогой, милый, прекрасный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли,

– отметил мужчина.

Для справки! Актерская карьера Шелли Дюваль началась в 1970 году с комедии "Брюстер Маклауд" режиссера Роберта Олтмена. Однако настоящую славу ей принесла роль Венди Торренс в культовом фильме ужасов "Сияние" Стэнли Кубрика, вышедшем на экраны в 1980 году. Съемки этой ленты оказались чрезвычайно изнурительными для актрисы. В 2016 году Дюваль призналась, что напряженный график и постоянное пребывание в образе травмированного персонажа существенно повлияли на ее психологическое состояние.

Ранее также стало известно, что в 77 лет из жизни ушла звезда сериала "Даллас" Пэт Колберт. Известно, что актриса перенесла три инсульта за последние десять лет. Знаменитость отошла в мир иной 23 июня, однако ее до сих пор не похоронили. Церемония прощания с Пэт Колберт состоится 20 июля.