Чоловік знаменитості розсекретив причину її смерті. Крім того, він з жалем розповів про свої емоції після втрати.
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Коханий акторки Ден Лорй поділився, що вона померла уві сні у своєму будинку в Техасі. Причиною її смерті стали ускладнення, пов'язані з діабетом.
Мій дорогий, милий, прекрасний супутник життя і друг покинув нас. Занадто багато страждань останнім часом, тепер вона вільна. Відлітай, прекрасна Шеллі,
– зазначив чоловік.
Раніше також стало відомо, що у 77 років з життя пішла зірка серіалу "Даллас" Пет Колберт. Відомо, що акторка перенесла три інсульти за останні десять років. Знаменитість відійшла у засвіти 23 червня, проте її досі не поховали. Церемонія прощання з Пет Колберт відбудеться 20 липня.