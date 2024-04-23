Мені дуже боляче, – Маша Єфросиніна розповіла про стосунки з сестрою, яка живе в Росії

Молодша сестра Маші Єфросиніної Ліза мовчить про війну в Україні й продовжує жити в країні-терористці. Днями телеведуча розповіла, які у них стосунки.

Раніше знаменитість ділилася, що вони добре ладнають. Однак з початком повномасштабного вторгнення все змінилося.

Цікаво Це навіть не критика, – Позитив раптово заговорив про Каменських, яка будує кар'єру за кордоном

Що Маша Єфросиніна сказала про стосунки з сестрою

За словами телеведучої, вони з Лізою більше близько не спілкуються. У них "немає спілкування як у сестер".

Мені дуже боляче про це говорити. Тому що зараз мої емоції і мої почуття перестануть бути моїми, а стануть предметом обговорення людей, які до цих почуттів не мають жодного відношення, а тим паче емпатії. Я ніяк не можу нести відповідальність за дії інших людей, рідні вони мені чи ні. Я не можу нести цю відповідальність,

– наголосила знаменитість.

Інтерв'ю з Машею Єфросиніною: дивіться відео онлайн

Що відомо про сестру Маші Єфросиніної