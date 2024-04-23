Ранее знаменитость делилась, что они хорошо ладят. Однако с началом полномасштабного вторжения все изменилось.

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Что Маша Ефросинина сказала об отношениях с сестрой

По словам телеведущей, они с Лизой больше близко не общаются. У них "нет общения как у сестер".

Мне очень больно об этом говорить. Потому что сейчас мои эмоции и мои чувства перестанут быть моими, а станут предметом обсуждения людей, которые к этим чувствам не имеют никакого отношения, а тем более эмпатии. Я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные они мне или нет. Я не могу нести эту ответственность,

– подчеркнула знаменитость.

Интервью с Машей Ефросининой: смотрите видео онлайн

Что известно о сестре Маши Ефросининой