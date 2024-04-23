Раніше знаменитість ділилася, що вони добре ладнають. Однак з початком повномасштабного вторгнення все змінилося.
Цікаво Це навіть не критика, – Позитив раптово заговорив про Каменських, яка будує кар'єру за кордоном
Що Маша Єфросиніна сказала про стосунки з сестрою
За словами телеведучої, вони з Лізою більше близько не спілкуються. У них "немає спілкування як у сестер".
Мені дуже боляче про це говорити. Тому що зараз мої емоції і мої почуття перестануть бути моїми, а стануть предметом обговорення людей, які до цих почуттів не мають жодного відношення, а тим паче емпатії. Я ніяк не можу нести відповідальність за дії інших людей, рідні вони мені чи ні. Я не можу нести цю відповідальність,
– наголосила знаменитість.
Інтерв'ю з Машею Єфросиніною: дивіться відео онлайн
Що відомо про сестру Маші Єфросиніної
- З 2009 до 2012 року Ліза була одружена з сином колишнього президента України Віктора Ющенка Андрієм. У подружжя є спільна донька Варвара. До слова, їй нещодавно виповнилося 14 років.
- У 2014 році Ліза вдруге вийшла заміж. Її обранцем став російський бізнесмен. Його особистість жінка не оголошує. Після одруження з цим чоловіком сестра Єфросиніної переїхала до Москви. Відомо, що у подружжя є спільний син.