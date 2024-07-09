Ігор Кондратюк прокоментував закиди Серьоги, який назвав українців нацистами

Нещодавно білоруський репер Серьога назвав українців нацистами та підтримав Росію у війні з Україною. Його ексколега з "Х-Фактора" Ігор Кондратюк прокоментував гучні заяви музиканта.

Продюсер здивувався громадянській позиції артиста. Тому, Ігор вирішив висловитися стосовно цього.

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Кондратюк у своїх соцмережах опублікував пост, де лаконічно відреагував на слова репера. Як зазначив продюсер, він засмучений тим, що мав працювати з пропагандистом.

Тут брутального Серьогу брутально по*мєло ФСБ, здається. А може він чимось сильно затягнувся? Або просто с*ча в голову підійшла. Блін, з ким доводилось працювати!

– зізнався Ігор.

Шанувальники ведучого також прокоментували заяви Серьоги. Прихильники зауважили, що наразі більшість артистів "показали свою природу".

"От бачите: борода – не показник брутальности; так само як інтелігентна зовнішність не показник інфантильности/боягузства";

"Україна і шоубізнесові менеджери не бачили своїх, а весь час тягнули руку за чужими. Хто тільки не сидів в кріслі судді на "Х-Факторі", і всі вони зараз "запутинці" і "залукашенківці". І всі розповідають, які в нас нацисти";

"Збитий льотчик, автор одного хіта. Хоче шляхом брехні продовжити хоч на мить свою нікому не цікаву кар'єру і приєднатися до бюджетного корита";

"Таких Серьог в Україні ще валом. Кенсели їх, щоб не потрапляли в нашу культуру".

Нагадаємо, Серьога перед початком вторгнення виїхав з дітьми до Мінська, оскільки йому не подобалося оточення, де зростали його сини. Українців він вважає нацистами, тому вирішив остаточно переїхати до батьківщини. Цікаво, що повномасштабне вторгнення музикант називає "СВО", що тільки підтверджує його проросійську позицію.