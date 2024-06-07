Вже давно збиралися, – Сергій Жадан розповів, чому вирішив мобілізуватися до Нацгвардії
Джерело:LB.UA
Письменник і рок-музикант Сергій Жадана нещодавно зізнався, що вступив до лав Нацгвардії. Тепер він розповів деталі своєї мобілізації.
Відомо, що Сергій долучився до 13-ї бригади "Хартія". Поет також нещодавно опублікував фото у військовій формі.
Цікаво Я вдома, – Таня Пренткович після переїзду за кордон повернулася в Україну
Жадан поділився, що разом з ним вступили до НГУ ще двоє учасників гурту "Жадан і собаки". До того ж музиканти розпочали підготовку до мобілізації взимку цього року.
Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи із зими готувалися, проходили ВЛК, наразі перебуваємо на вишколі. Ми – це члени гурту "Жадан і Собаки", нас троє,
– розповів артист.
Водночас Сергій зізнався, що свідомо підійшов до вибору бригади. Річ у тім, що "Хартією" він опікувався з початку її створення. Так, поет збирав гроші на літературних читаннях і музичних виступах на потреби бригади.
Коли був поетичний вечір у Палаці спорту в Києві, я вже був рекрутом і писав заяву на відпустку – керівництво поставилося з розумінням, мене відпустили. Тим більше вечір був благодійний, і всі зароблені гроші ми передали на "Хартію",
– зазначив рок-музикант.
Ба більше, Жадан поки не може впевнено сказати, що буде з його творчою діяльністю. Втім, письменник зазначив, що в майбутньому все стане зрозумілим.
Сергій Жадан мобілізувався: що відомо
- Наприкінці березня цього року мережею почали ширитися чутки про можливу мобілізацію письменника. За словами журналістки Марії Малевської, він їй особисто повідомив, що це правда, втім, офіційної заяви від нього – не було.
- Однак, на початку червня Сергій підтвердив цю інформацію. Поет зазначив, що вже перебуває на військових навчаннях.
- Музикант долучився до 13-ї бригади "Хартія".