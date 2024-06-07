Вже давно збиралися, – Сергій Жадан розповів, чому вирішив мобілізуватися до Нацгвардії

Письменник і рок-музикант Сергій Жадана нещодавно зізнався, що вступив до лав Нацгвардії. Тепер він розповів деталі своєї мобілізації.

Відомо, що Сергій долучився до 13-ї бригади "Хартія". Поет також нещодавно опублікував фото у військовій формі.

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Жадан поділився, що разом з ним вступили до НГУ ще двоє учасників гурту "Жадан і собаки". До того ж музиканти розпочали підготовку до мобілізації взимку цього року.

Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи із зими готувалися, проходили ВЛК, наразі перебуваємо на вишколі. Ми – це члени гурту "Жадан і Собаки", нас троє,

– розповів артист.

Водночас Сергій зізнався, що свідомо підійшов до вибору бригади. Річ у тім, що "Хартією" він опікувався з початку її створення. Так, поет збирав гроші на літературних читаннях і музичних виступах на потреби бригади.

Коли був поетичний вечір у Палаці спорту в Києві, я вже був рекрутом і писав заяву на відпустку – керівництво поставилося з розумінням, мене відпустили. Тим більше вечір був благодійний, і всі зароблені гроші ми передали на "Хартію",

– зазначив рок-музикант.

Ба більше, Жадан поки не може впевнено сказати, що буде з його творчою діяльністю. Втім, письменник зазначив, що в майбутньому все стане зрозумілим.

Сергій Жадан мобілізувався: що відомо