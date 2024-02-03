Зазначимо, що довгоочікуваний Нацвідбір триває. Так, лідерки букмекерів Alyona Alyona та Jerry Heil вже виконали скандальну Teresa & Maria.

Важливо Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Сергій Танчинець відповів на критику від єврофанів

Приналежність співака до складу журі викликало занепокоєння через відсутність у Танчинця досвіду участі в Євробаченні. У відповідь на хейт лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ підкреслив, що не існує жодних правил, які б зобов'язували члена журі брати участь у пісенному конкурсі.

Я дивився, вболівав, вболівав за Нацвідбори. Коли до мене прийшло розуміння, що я буду членом журі, в мене вдома, окрім музики фіналістів Нацвідбору, більше нічого не лунало,

– наголосив артист.

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024: дивіться відео онлайн

Хто ще входить до складу журі Нацвідбору-2024