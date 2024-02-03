Зазначимо, що довгоочікуваний Нацвідбір триває. Так, лідерки букмекерів Alyona Alyona та Jerry Heil вже виконали скандальну Teresa & Maria.
Важливо Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу
Сергій Танчинець відповів на критику від єврофанів
Приналежність співака до складу журі викликало занепокоєння через відсутність у Танчинця досвіду участі в Євробаченні. У відповідь на хейт лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ підкреслив, що не існує жодних правил, які б зобов'язували члена журі брати участь у пісенному конкурсі.
Я дивився, вболівав, вболівав за Нацвідбори. Коли до мене прийшло розуміння, що я буду членом журі, в мене вдома, окрім музики фіналістів Нацвідбору, більше нічого не лунало,
– наголосив артист.
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024: дивіться відео онлайн
Хто ще входить до складу журі Нацвідбору-2024
- За результатами нещодавнього опитування, проведеного в застосунку Дія, стало відомо, що членами журі Національного відбору також стали Андрій Данилко та Джамала. Обидва артисти раніше вже брали участь у пісенному конкурсі Євробачення.
- Джамала здобула перемогу у 2016 році з потужним треком "1944", а Вєрка Сердючка справила незабутнє враження у 2007 році з енергійною піснею Dancing Lasha Tumbai, посівши почесне друге місце.
- Зазначимо, за Андрія Данилка в Дії проголосувало 43,79% українців. Джамала отримала 23,62%, а Сергій Танчинець – 12,42% голосів.
- Вражає те, що понад 720 тисяч українців взяли активну участь у цьому опитуванні.