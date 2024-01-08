Він зазначив, що "почастішали випадки не зовсім шляхетного поводження" працівників військкоматів. Так, нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому видно, як троє людей насильно заштовхали чоловіка в мікроавтобус. Примітно, що двоє з них були одягнені у військову форму, а третій – у цивільне. Користувачі припустили, що ці особи можуть бути співробітниками ТЦК. Водночас у військкоматі поки що не беруться казати, що у тому ролику були їхні працівники.

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Сергій Притула висловився про роботу ТЦК і мобілізацію

Волонтер вважає, що для того, щоб спонукати громадян захищати країну, необхідно створити середовище, в якому служба в армії не сприйматиметься як покарання. Тож, за його словами, до мобілізованих слід ставитись з повагою, а "не пакувати серед вулиці в бус і на наступний день відправляти в учєбку".

Якщо ми хочемо, щоб у нас люди й далі йшли захищати країну, то треба зробити так, щоб служба в армії не виглядала як покарання. Армії потрібне поповнення. Людям, яких мобілізують, їм потрібна повага,

– підкреслив ведучий.

Він зазначив, що людям, яких мобілізовують, перед тим, як відправитись на військові навчання, потрібен час для того, щоб вирішити особисті справи. Наприклад, фінансові, робочі та сімейні зобов'язання.

"Повага полягає в тому, що людині потрібно дати час закрити свої справи. Ми всі дорослі люди. Є діти, обов'язки батька перед своєю родиною. Дайте людині тиждень. Є купа людей, які кажуть, що якщо дадуть повістку, то вони підуть, але дайте час закрити справи. В когось, можливо, є якийсь кредит, а може борги треба роздати, пін-коди від карток переписати. Перепрошую, заповіт написати й нотаріально завірити. Бо ти йдеш на війну, і ти не знаєш чи повернешся. На це треба час, дайте його людям. Слово "гідність" не повинне вивітрюватися, тому що війна, а навпаки має бути загострене", – наголосив Притула.

Інтерв'ю з Сергієм Притулою: дивіться відео онлайн

Що інші зірки говорили про мобілізацію та роботу ТЦК

Нещодавно свою думку щодо цього питання висловив лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Він підкреслив, що йому не імпонують ті методи, які використовують працівники ТЦК. Тож, слід змінювати механізм їхньої роботи.

Водночас співак зауважив, що для того, щоб Україна перемогла у війні, потрібно чимало ресурсів і він вважає, що часом люди про це забувають.

"Насамперед це чиїсь сини, батьки, дідусі, брати, які повинні йти й воювати, які повинні виконувати бойові завдання, брати участь у штурмових операціях, у наступальних операціях, брати участь в оборонних операціях, отримувати поранення, гинути. Це війна і це, мабуть, давно вже не секрет, що той ресурс і запал добровольців, до яких зокрема себе "Антитіла" відносять, він тане, він майже вже розтанув, його майже немає. А резерви потрібно десь брати", – сказав виконавець.