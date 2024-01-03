Засновник благодійного фонду Сергій Притула відмовився від дорогих покупок на час повномасштабного вторгнення. Але відповів, що дозволяє собі купувати.

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Що собі купує Сергій Притула

Волонтер жартівливо зізнався, що купив собі джинси після того, як його змусила дружина.

"Серйозно. Жінка приїхала, насварила. Думаю, чоловіки мене зрозуміють. У нас не буває багато джинсів, у нас є саме ці джинси. Я не кажу, що в мене більше немає. У мене є ще, але класні були ті. І коли ти ходиш в одних і тих самих джинсах постійно, вони мають здатність протиратися там, де це виглядає не дуже пристойно. І дружина приїхала і сказала: "Ти як засновник великого фонду не маєш права бути позором сім'ї", – і купила мені джинси", – розповів Сергій Притула.

Також діяч придбав собі два костюми, коли представляв Україну у Берліні, Брюсселі та Вашингтоні. На інші покупки він суттєво не витрачається.

Так я забув, коли що-небудь востаннє купував, тому що військові за два роки надарували багато футболок – мерчу. У принципі, ні на що суттєво гроші не витрачаю. Їжа, паливо, комунальні послуги – це те, що з обов'язкових речей. Ні нерухомості, ні транспортних засобів,

– зізнався волонтер.

Інтерв'ю з Сергієм Притулою: дивіться відео онлайн

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