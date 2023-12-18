Крім того, він поділився своєю думкою про методи роботи ТЦК. Зокрема, повістки тепер почали роздавати в спортзалах та в інших несподіваних місцях.

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Тарас Тополя зізнався, чи повернеться на фронт

Музикант поділився, що це залежатиме від рішення командуванням, командира бригади або самого Валерія Залужного.

"Повернуся, якщо командири ухвалять рішення. Або командир бригади, або той самий Валерій Залужний скаже: "Все хлопці, годі, назад"", – поділився музикант.

Водночас виконавець зізнався, що його повернення на передову означатиме, що ситуація на фронті дуже складна. Додамо, що зважаючи на статус батька трьох малолітніх дітей, Тарас Тополя має право на відстрочку від мобілізації.

Мене прямо в холодний піт кидає. Якщо такий момент знову настане, це означатиме, що у нас усередині щось зламалося. Що росіяни досягнуть таких успіхів, за яких знову буде ситуація перших днів війни,

– наголосив співак.

Що Тарас Тополя думає про методи роботи ТЦК

Артист підкреслив, що існують значні проблеми з функціонуванням ТЦК, тому необхідно переоцінити та переналаштувати цей механізм.

"Я не отримую задоволення, ні дивлячись на такі відео, ні від того, як це працює, ні від того, як люди на це реагують, ні від того, наскільки цей контент використовують наші вороги", – сказав співак.

Водночас, за його словами, виникає прикрий парадокс, коли суспільство прагне перемоги, контрнаступу та звільнення окупованих територій, але не може повністю усвідомити ресурси, необхідні для досягнення цих цілей.

"Насамперед це чиїсь сини, батьки, дідусі, брати, які повинні йти й воювати, які повинні виконувати бойові завдання, брати участь у штурмових операціях, у наступальних операціях, брати участь в оборонних операціях, отримувати поранення, гинути. Це війна і це, мабуть, давно вже не секрет, що той ресурс і запал добровольців, до яких зокрема себе "Антитіла" відносять, він тане, він майже вже розтанув, його майже немає. А резерви потрібно десь брати", – підкреслив лідер гурту.

Він додав, що неспроможність забезпечити належну кількість військових може мати негативні наслідки для українців.

"Потрібно комплектувати нові бригади. Потрібен людський ресурс. Страшні слова зараз скажу. Або тоді сідати з людьми, з народом, і говорити чесно: "Вибачте, ви не хочете воювати? Не хочете. Ну тоді завершуємо, що ж, але майте на увазі, що через 3−4 роки ви не побачите тут українських прапорів". Це така реальність, як із цієї ситуації вирулювати, у мене немає відповіді", – підсумував виконавець.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

Гурт "Антитіла"