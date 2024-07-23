Усім ручкою помахав, – Сергій Притула розкритикував Ханумака, який втік з України

Руслан Ханумак відкрито зізнався у тому, що виїхав з України. Сергій Притула зауважив, що його рішення негативно вплинуло на репутацію інших впізнаваних людей.

Сергій Притула звернувся до аудиторії та закликав не стригти всіх публічних персон під одну гребінку. На його думку, Руслан Ханумак тепер кинув тінь на всіх зірок.

До слова Аліна Шаманська вперше висловилась про рішення ексчоловіка Ханумака покинути Україну

Він виїхав, усім ручкою помахав і сказав: "Нехай я буду ухилянт чи зрадник, але буду зі своєю дитиною". Коли ти публічно впізнавана людина, і ти суспільству, яке страждає в часи війни, і мільйони людей не можуть побачити своїх дітей, кажеш: "А я можу, я виїхав". І тут постає питання, а як ти виїхав?

– зауважив волонтер.

Сергій Притула нагадав, що астма, на яку посилався Руслан Ханумак раніше, вже не дає можливість для виїзду за кордон. Так само й відстрочка не означає, що людина може перетнути кордон. Тому запитання, чи виїхав гуморист за кордон законно, залишається відкритим.

"В українському суспільстві неймовірно високий запит на справедливість. Проте українська влада, транслюючи цей запит назовні, не займається цим почуттям справедливості всередині українського суспільства. Напевно, ми ніколи не дізнаємося, яким чином Руслан Ханумак виїхав з України. Якщо почати розмотувати, то ця ниточка до якогось клубочка ж доведе. Хто пропустив? На яких підставах? Це дуже сумно", – підсумував Притула.

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Нагадаємо, 3 липня Руслан Ханумак заявив, що переїхав з України у США заради сина. Водночас за даними ЗМІ, він перетнув кордон на початку травня на українсько-угорській дільниці. Раніше Ханумак стверджував, що виїхав законно, опублікувавши скриншот з застосунку Резерв+. Але свій допис про це він вже видалив.